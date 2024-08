Baroni dopo Udinese-Lazio: "Presi gol brutti. E' una caduta che serve"

22:11

Provedel: "Alla Lazio serve tempo"

"L’identità la trovi e la crei con il tempo, sono andati via grandi giocatori e ne sono arrivati di nuovi di grande prospetto e anche giovani. Si stanno inserendo e noi li dobbiamo aiutare. Deve esserci comunque uno spirito che non ti deve permettere di prendere certi gol a inizio partita. In Serie A le squadre sono tutte migliorate, con il tempo la qualità escirà fuori. Noi diventeremo ancora più compatti e otterremo i nostri risultati. Bisogna essere impeccabili sotto l’aspetto dello spirito e dell’applicazione, solo così facendo si può stare in partita e far vedere i veri valori", spiega l'estremo difensore ai canali ufficiali della Lazio.

22:08

Provedel: "Regalati i gol all'Udinese"

Così il portiere a Lazio Style Channel: "I gol presi subito nel primo e nel secondo tempo ci hanno messo in grande difficoltà. Purtroppo è una cosa che è accaduta qui, ma anche domenica scorsa e non deve più succedere. La reazione c’è stata, non siamo riusciti a segnare ma non possiamo permetterci di regalare gol così. I segnali ci sono, anche lo spirito e la voglia di seguire i dettami del mister. Dobbiamo continuare a farlo e aggiungere maggior applicazione per concedere di meno e segnare di più. Le perdite di tempo purtroppo fanno parte del gioco, il calcio è questo e va accettato, non deve innervosirci. La rabbia è quella di aver preso due gol in questo modo e di non essere riusciti a segnare".

21:47

Baroni si fida della Lazio

Nonostante la sconfitta contro l’Udinese il tecnico ha fiducia nel futuro e lo dice chiaramente in conferenza stampa: "Mi brucia questa sconfitta, brucia per i tifosi e per la squadra. Ma ho un gruppo di lavoro che sono sicuro che riuscirà a fare bene".

21:45

L’esclusione di Rovella

"Per me Rovella è un giocatore fondamentale. Come Patric o Gila che adesso è infortunato. Ce ne sono anche tanti altri importanti", continua Baroni in conferenza stampa da Udine.

21:43

Baroni e il mercato della Lazio

"Non voglio parlare di mercato. Lo faccio quotidianamente con il ds e il presidente, voglio rimanere concentrato sul lavoro".

21:41

Baroni: "Potavamo riprendere l’Udinese"

"I ragazzi sono stati condizionati dagli errori e dai momenti della partita. Siamo rientrati in campo nel secondo tempo e abbiamo preso gol sulla transizione. Abbiamo fatto 30 cross e 48 ingressi in area. Bastava riaprire prima la partita. Abbiamo avuto qualche occasione, forse saremmo riusciti anche a riprenderla".

21:36

Baroni sull'esordio di Dia e i nuovi

"Oggi abbiamo inserito Dia, mi è piaciuto perché porta mobilità, si è venuto a prendere tanti palloni, ci serve uno che ci porta qualità tra le linee. Non è così scontato inserire così velocemente i tanti ragazzi che sono arrivati. Ma sono in crescita tutti, sono convinto che andranno in campo velocemente. La cosa principale è cambiare qualcosa sotto l'aspetto della concretezza", le parole dell'allenatore in conferenza stampa.

21:34

Baroni: "Cadute che servono: testa al Milan"

"Non vedo l’ora di tornare a dirigere il prossimo allenamento, queste sono cadute che servono. Ora abbiamo una settimana di lavoro, poi la sosta servirà a farci trovare la miglior condizione. Ora testa al Milan", ha detto l'allenatore ai microfoni di Lazio Style Channel.

21:31

Baroni: "Non sono d'accordo"

Così l'allenatore in conferenza stampa da Udine: "Lazio non all’altezza? Non sono d'accordo. È stata una partita condizionata dai gol subiti per colpa nostra. Sul primo siamo tutti fermi E non va bene nonostante la bandierina. Non è facile partire sotto come contro il Venezia. Così è successo anche sul secondo gol, nato da una palla nostra persa. La squadra deve essere più concreta nelle due fasi, giocare con maggiore velocità, lo possiamo fare. Oggi abbiamo fatto 48 ingressi in area contro 13. Questa gara ci creda noia, ci hanno aggredito, eravamo preparati, sapevamo il loro piano. Dobbiamo lavorare per migliorare. Conosco solo una soluzione: lavoro, lavoro, lavoro".

21:18

Baroni: "Lazio, devi migliorare"

"Oggi abbiamo portato molto la palla esterna, dobbiamo migliorare sul cross, ne abbiamo fatti molti a destra, mentre a sinistra, avendo un giocatore a piede invertito, facciamo fatica. Centralmente non è facile. Dia ha più capacità di muoversi tra le linee, Dele-Bashiru deve crescere, ma la squadra sa tutto questo e deve migliorare nella mobilità della palla", continua Baroni su Sky.

21:15

Baroni commenta il primo gol dell'Udinese

"Sul primo gol inutile protestare, non dobbiamo fermarci. Il gesto del guardalinee è stato evidente e Romagnoli ha alzato addirittura il braccio, ma non bisogna assolutamente fermarsi". E’ il commento dell’allenatore della Lazio sulla rete di Lucca, arrivata dopo che l’assistente ha sbandierato un fuorigioco ma l'arbitro non ha fischiato e l'azione è proseguita fino al gol dell’Udinese.

21:10

Baroni: "Preso gol brutti"

"Abbiamo preso due brutti gol, è già successo con il Venezia e poi non è facile rimettere in piedi una partita così, soprattutto contro una squadra fisica che lavora molto bassa come l'Udinese. Noi dobbiamo essere più concreti nelle due fasi e muovere più velocemente la palla", ha detto l’allenatore a Sky.

21:03

La classifica della Lazio di Baroni

La Lazio resta a quota 3 punti. GUARDA LA CLASSIFICA

20:52

Baroni, i cambi in Udinese-Lazio

L'allenatore ha sostituto Casale per Patric all’intervallo: un cambio forzato per l’infortunio del difensore. Al 60’ sono entrati Dia (al debutto) e Isaksen per Dele-Bashiru e Noslin. Al minuto 82’ fuori Zaccagni e Marusic, dentro Hysaj e Tchaouna.

20:40

Lazio, si spezza la striscia positiva

La Lazio aveva una tradizione positiva ad Udine: infatti non perdeva una trasferta contro i bianconeri dalla stagione 2012/13.

20:33

Udinese-Lazio finisce 2-1

A Udine decidono i gol di Lucca a freddo e Thauvin all'inizio del secondo tempo, serve a poco la rete di Isaksen sui titoli di coda. La Lazio di Baroni torna a casa senza punti.

Bluenergy Stadium, Udine