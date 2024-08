Lazio-Milan: all'Olimpico finisce 2-2 tra gol, errori e polemiche

Due squadre che ce l'hanno messa tutta, stremate, complice anche il grande caldo, alle prese con un inizio di stagione pieno di ombre (tante) e luci (poche): allo stadio Olimpico Lazio-Milan finisce 2-2 con i biancocelesti che hanno ripreso una partita che sembrava stregata salvo poi farsi raggiungere da Leao. Prima di tutto i gol: quattro, con la Lazio sotto con Pavlovic e poi capace di portarsi avanti con Castellanos e Dia. A chiudere il pareggio di Leao su assit di Abraham che poi prova pure il gol "da derby" ma Provedel gli nega il 3-2. La sensazione è che la Lazio esca soddisfatta dalla partita perché Baroni, al netto delle difficoltà, sta costruendo qualcosa mentre Fonseca appare in alto mare. Non è solo una questione di modulo o di forma (dal 2011 il Milan non vinceva nelle prime tre giornate) ma proprio di feeling che non sembra scattato tra il portoghese e la squadra. La prova? Theo e Leao che, delusi per l'esclusione dall'undici iniziale, si isolano e non partecipano al cooling break con i compagni.