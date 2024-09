Immobile, Jessica fa sognare i tifosi della Lazio: "Ritorno all’Olimpico? Chissà…"

ROMA - La nuova avventura in Turchia è cominciata nel migliore dei modi per Ciro Immobile, che dopo aver chiuso la sua lunga storia d'amore con la Lazio ha già conquistato il cuore dei tifosi del Besiktas . Già 7 reti in 6 presenze per l'ex capitano biancoceleste (a segno in campionato, in Supercoppa turca e anche nelle qualificazioni di Europa League), trasferitosi a Istanbul con tutta la famiglia .

Immobile e la Lazio, parla Jessica

E proprio dalla Turchia sua moglie Jessica ha risposto via social alle domande dei suoi follower e dei tifosi della Lazio. Felice di vivere questo nuovo capitolo, lady Immobile non dimentica comunque Roma, "la città che mi ha adottata per 8 anni - ha spiegato in una delle sue storie Instagram -. La carriera di un giocatore è imprevedibile. Ora stiamo vivendo una nuova esperienza in una nuova bellissima città. A Roma torneremo sicuramente un giorno". C'è chi le ha chiesto: "tornerà Ciro all'Olimpico per il saluto che non gli è stato concesso?". E Jessica ha risposto così: "Sarebbe piaciuto anche a me... Dopo che ha dato e fatto e l'amore che ci ha messo… Chissà, mai dire mai". Piena la sua sintonia con Ciro: "Ho lasciato che decidesse dove andare e cosa fare. Era importante che lo facesse serenamente. Qualsiasi decisione avesse preso avrebbe avuto comunque il mio appoggio. Noi lo seguiremmo in campo al mondo".