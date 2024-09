Lazio, Baroni lancia Dia e Castellanos: "Ecco cosa gli chiedo..."

Baroni sulla coppia Castellanos-Dia

Baroni ha poi parlato della scelta di puntare sui due attaccanti: Dia e Castellanos, schierati dal primo minuto contro il Milan, sono andati entrambi a segno: "Possono giocare insieme. Nella mia carriera ho giocato anche con quattro attaccanti, bisogna trovare gli equilibri . Sono due giocatori forti: il calcio è fatto di equilibri. Ma possono coesistere bene insieme". Dal Verona, è arrivato Noslin: "Si è appena affacciato a un calcio importante. Lo scorso anno ha fatto un buon girone di ritorno con gol e assist. Nella prima giornata per noi è stato importante . È un ragazzo che ha la bellezza di essere pulito ed è un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli offensivi con energia e qualità. E' chiaro che deve lavorare ed essere consapevole che per lui la Lazio è uno step importante che non deve farsi sfuggire”. Su Dele Bashiru: " È un ragazzo che ha tanta energia: ha qualità sia fisiche che tecniche importanti, deve crescere dal punto di vista tattico. Ha bisogno di libertà. Credo che interpreti un calcio moderno. Non dobbiamo chiedergli troppo: deve crescere e avere fiducia da parte mia e della squadra".