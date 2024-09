Parla Pedro: "La Lazio, la nuova Europa League e l'aspetto mentale"

Ai canali ufficiali della Lazio, Pedro ha parlato da leader saggio della rinnovata versione dell'Europa League e del fattore mentale: “Sarà bellissimo questo nuovo format, è molto diverso giocare quattro partite in casa e quattro fuori. Vedremo come fare. Sono tutte buone squadre quelle che ci sono capitate al girone. Abbiamo fame ed è una grande opportunità. Ci siamo rinnovati, abbiamo tanti nuovi giocatori e sarà un bello stimolo per tanti giovani giocare in Europa contro queste squadre che sono forti. Sono partite molto importanti per noi. Penso che l'aspetto psicologico sia fondamentale, nel calcio e in tutto lo sport. Penso che nel calcio sia un po’ diverso perché c’è sempre pressione tra stadio, tifosi, giornalisti, critiche. Devi essere forte, devi sempre lavorare in allenamento e ascoltare i consigli dei giocatori più esperti che ti possono aiutare in questa situazione. L’unica cosa che puoi fare è allenarti sempre forte e restare concentrato. Se ti alleni così poi in partita è più facile che ti vengano cose buone. Se inizi con la sensazione che non sei partito bene o che hai sbagliato un passaggio, non stare bene in partita, tutto questo può crearti problemi come è successo in queste tre partite".