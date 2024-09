Lazio, Castrovilli torna in gruppo. Baroni prova la coppia Gila-Gigot

Ultimo allenamento della settimana, prima della domenica di riposo, per la Lazio che continua a lavorare a Formello durante la sosta. Le tante assenze per gli impegni delle nazionali stanno costringendo Marco Baroni a rimpolpare la rosa con i ragazzi della Primavera.

Lazio, Castrovilli torna in gruppo

C'è però anche una buona notizia: il ritorno in gruppo di Castrovilli. Dopo due giorni di gestione è tornato ad allenarsi con i compagni e di Rovella, mentre ancora personalizzato per Romagnoli e Patric e quindi prove per la coppia formata da Gila e dal nuovo acquisto Gigot. A parte anche Dia, giorno di riposo per Nuno Tavares.