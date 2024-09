Guendouzi sente già aria di derby: "Spero che Koné non giochi così..."

Guendouzi su Koné:

Nel post partita di Francia-Belgio, terminata sul punteggio di 2-0 in favore della nazionale transalpina, Matteo Guendouzi ha analizzato ai microfoni de L'Èquipe la prestazione dei suoi, con un occhio particolare alla performance di Manu Koné, neo centrocampista della Roma e prossimo rivale nel derby capitolino: "Manu ha fatto un'ottima partita. Ci ha aiutato molto nel recupero palla ed è stato molto pulito. Spero che non faccia questa partita durante il derby... Una vittoria che fa ben sperare per il futuro, - ha aggiunto il giocatore biancoceleste - penso che tutti siano riusciti a fare una buona partita. Questo è molto positivo per il gruppo e per il girone di Nations. Non importa in quale posizione giochi nel club o in quale stadio giochiamo, dobbiamo dare tutto in campo. L'importante era vincere e lo abbiamo fatto".