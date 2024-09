Lazio, Baroni: "Tavares? Lo stavamo aspettando, le sue potenzialità..."

Nuno Tavares è arrivato alla Lazio dall'Arsenal durante l'ultima finestra di mercato estiva per una cifra contenuta e una formula particolare per quanto riguarda lo stipendio. Dopo aver vestito anche le maglie di Benfica, Arsenal e Nottingham Forest, Il terzino sinistro ha esordito con quella biancoceleste nella terza gionata di questa Serie A contro il Milan. La sua prestazione è stata di altissimo livello, condita tra l'altro con due assist per i gol di Castellanos e Dia che hanno fatto innamorare i tifosi. Anche Marco Baroni sembra essersi impressionato per il talento portoghese classe 2000 e ne ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A.