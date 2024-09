Lazio, Oddo approva Baroni poi parla del Flaminio: "Va valorizzato"

Il ruolo di Baroni e la qualità della rosa

Nel corso del suo intervento Oddo ha anche detto la sua a proposito della scelta di affidare la panchina biancoceleste a Marco Baroni. "È un allenatore estremamente preparato che sicuramente sta lavorando per dare la sua identità alla sua squadra - ha spiegato -. Ci vorrà del tempo. Ci vuole anche il gruppo giusto, i giocatori giusti e l'aiuto di società e tifosi . L'allenatore può essere bravo quanto vuole ma poi ci vogliono i calciatori". Il tecnico però non ha voluto fare pronostici sulla stagione di biancocelesti. "Sarà il campo a parlare. Non dobbiamo sbilanciarci, l'esempio più lampante è Mendieta che, dopo aver fatto grandi cose al Valencia, in biancoceleste ha fatto zero. Al contrario di Immobile, che prima della Lazio aveva fatto poco".