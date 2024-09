Baroni dopo dopo Lazio-Verona: "Castellanos? Spero nulla di grave"

ROMA - Dia e Castellanos fanno grande la Lazio all'Olimpico, dove il Verona viene piegato con il punteggio di 2-1. Baroni, ex Hellas, ha analizzato così il successo dei biancocelesti, tornati a sorridere dopo il pareggio contro il Milan e la sconfitta contro l'Udinese: "Queste partite vanno chiuse - ha detto a Sky - abbiamo avuto occasioni importanti. La squadra ha giocato con personalià, cercando di pressare alta. Ho visto buona mobilità e una buona riaggressione. I due attaccanti? Stiamo lavorando su questo, chiedo ai ragazzi un calcio di mobilità, non mi piace dare punti di riferimento: Castellanos e Dia si muovono, lavorano come ricevitori e questo è un aspetto che la squadra ricerca costantemente. Vogliamo il dominio della partita, ma puntiamo anche a giocare con ritmo. Ci dispiace per il primo gol che è nostra responsabilità: potevamo far meglio su quella palla centrale, dobbiamo lavorarci e all'intervallo abbiamo corretto quella situazione".