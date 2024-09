Lazio, in Argentina tutti pazzi per Castellanos: ma c'è ansia per le sue condizioni

Valentin Castellanos, conosciuto come "Taty", ha conquistato recentemente la chiamata del ct argentino Lionel Scaloni grazie a ottime prestazioni e gol messi a referto in questo avvio di campionato con la maglia della Lazio. L'esordio con l'Albiceleste è arrivato al minuto 89 nella partita vinta 3-0 contro il Cile. Solo pochi minuti in cui non ha inciso, ma l'attenzione attirata dal ragazzo in queste quattro giornate di Serie A non è indifferente. I media argentini sono colpiti dalle prestazioni del Taty a tal punto da preoccuparsi per l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo nella partita di ieri contro l'Hellas Verona dopo aver segnato il gol vittoria. "Che sia uscito per infortunio è una brutta notizia" - scrive la testata argentina El Grafico, che teme di perderlo per i prossimi impegni della nazionale.