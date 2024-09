Lazio, Castellanos-Dia la coppia reale: ecco come si completano

T ante cose stanno ricominciando nella Lazio, anche la storia di un uomo: Boulaye Dia. Quello che gli era accaduto e quello che gli sta accadendo riscrive ogni definizione di liberazione, redenzione, riscossa. La faccia da bambinone felice e beato è la faccia di chi non ci crede pur avendoci sempre creduto: «Sono contento di giocare a pallone, sono felice», è la più semplice contentezza. I tifosi già ritmano il suo cognome “siamo venuti fin qua per vedere segnare Dia”. Se è tutto vero quello che sta succedendo alla Lazio delle 4 punte, a Dia che segna in tandem con Castellanos, si vedrà. Per adesso Bulài (così si pronuncia il nome Boulaye) si gode la lieta fine di un tormentosissimo incubo. A Salerno era finito fuori rosa, mezzo campionato da spettatore, la querelle con Iervolino, le richieste di risarcimento danni, il buio. Dimenticato, rilanciato. Svalutato, rivalutato. La Lazio per Dia e tutti gli altri acquisti di quest’anno è l’occasione di una nuova vita.



La promessa di Castellanos e Dia

Lo spera la Lazio, ci crede Baroni, lo sognano i tifosi. Le lunghe forbici affilate di Lotito e Fabiani hanno portato al taglio dei big, degli uomini assist e gol. Pativa se stessa, la Lazio. Il suo non esserci più. E' una delle motivazioni che ha spinto al cambio, non certo l'unica. Niente più campioni, dentro prospetti da costruire e ricostruire. La rinascita di Dia (2 gol in due partite da titolare) e l'esplosione di Taty (3 gol in 4 partite) si sono compiuti con il giusto tempismo. Servivano un nuovo serpente d'area, capace anche di fare gioco e coprire, di essere un 9 di manovra, e questo Dia lo sta dimostrando. Serviva un Castellanos versione bomber, elegante finisseur, rifinitore e finitore, mestierante d'area, così sta diventando. Lunedì ha inventato uno stop a seguire con cross in rabona, poi ha colpito. Non bastava un nove, ne servivano due. A Baroni il merito di averli associati subito. Due centravanti, quattro punte totali, Zaccagni regista di gol, terzini crossatori: tutto questo per riportare la Lazio a tirare e i centravanti a segnare. Spingi di qua, attacca di là. Baroni ha incastrato Castellanos e Dia alla perfezione in una Lazio che sa applicare 4-2-3-1 e 4-4-2. Moduli sovrapposti, centravanti abbinati. Non ha prezzo il suo sorriso. Il sorriso di un uomo che è risalito da quel buio assente. L'esultanza di Dia al gol rifilato al Verona, il secondo di fila dopo quello al Milan, pareva non finire mai: «Voglio segnare tanti gol», l'urlo lanciato lunedì al campionato, non è solo la classica promessa. Dia sembra dire scommettiamo? Nel primo anno a Salerno segnò 16 volte in 33 partite, il sogno suo e di Castellanos è arrivare entrambi in doppia cifra. Se continuano a dividersi il bottino (in gol con Milan e Verona) possono riuscirci.



La scelta verso la Fiorentina: Dia in avanti