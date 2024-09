De Rossi esonerato, spunta il tweet ironico dell'ex Lazio Caicedo

Dopo appena quattro giornate senza vittorie, la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi . L'allenatore giallorosso era arrivato a gennaio per sostituire José Mourinho, ma la sua seconda vita nel club della capitale è durata appena nove mesi.

De Rossi esonerato: l'ironia dell'ex Lazio Felipe Caicedo sui social

Tra le tante reazioni arrivate alla notizia, c'è anche quella di un ex Lazio: Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoriano, ritiratosi dal calcio giocato, ha infatti pubblicato su X una provocazione menzionando un tweet in cui veniva annunciato l'esonero di De Rossi. Questo il suo messaggio: "Er sord out".