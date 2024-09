Lazio, la durissima replica di Fabiani a Luis Alberto: "C'è poco da fare"

ROMA - Fabiani, intervenendo a Lazio Style per ricordare Christian Argurio , ds del Novara appena scomparso, ha risposto a Luis Alberto senza nominarlo. "C’è poco da commentare, finiremo per essere uguali a talune persone che affermano delle idiozie, delle stupidaggini e delle nefandezze. In taluni soggetti vige la sindrome rancorosa del beneficiato o del bonificato, per cui la chiuderei qui".

Fabiani, la risposta a Luis Alberto

Il direttore sportivo della Lazio ha risposto alle parole di Luis Alberto, che nei giorni scorsi aveva attacco la dirigenza biancoceleste: "La Lazio è una società speciale, però non per le persone che ci sono dentro", ha detto lo spagnolo. "La cosa che mi fa arrabbiare tremendamente è che alcuni soggetti possano prendere in giro in qualche maniera i tifosi, a queste cose non ci sto e mi ci avveleno anche. Abbiamo concesso l’ultima bizza allo stalliere del re", la risposta di Fabiani.