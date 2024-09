Baroni, la frase sull'esonero di De Rossi: "Posso dire solo una cosa..."

A due giorni da Fiorentina-Lazio , Marco Baroni carica la sua squadra, attesa da una trasferta insidiosa: "La Fiorentina ha fatto buone partite, ha un organico importante, nel suo stadio cercherà la prima vittoria. Andiamo lì ed è il primo nuovo test in trasferta, dobbiamo centrare la prestazione con gli stessi presupposti delle ultime due in casa. Non c'è più casa o fuori, giocare davanti al nostro pubblico è straordinario, ci seguono anche in trasferta, è un fatto mentale. Dobbiamo sempre essere noi stessi e giocare. Mi aspetto una crescita importante. Sarà una partita complicata come tutte, sappiamo le difficoltà ma anche come ci arriviamo. La squadra sta bene, ha svolto una settimana di lavoro buona anche se corta per noi".

Lazio, Baroni e il pensiero su De Rossi

Durante la conferenza l'allenatore della Lazio è stato sollecitato sull'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric sulla panchina della Roma: "Non voglio esprimermi, se non per dire che quando un collega viene sostituito mi dispiace sempre, anche se comunque ne subentra un altro. Il derby sarà fondamentale, abbiamo tempo per vederlo".

La condizione di Castellanos

"Castellanos non ha subito un infortunio molto grave, però non voglio rischiare niente. Ci sono due soluzioni per sostituirlo: uno parte e l'altro subentra. Uno è Pedro, l'altro è Noslin. Gigot invece ha avuto un problema in allenamento e non sarà disponibile", ha concluso Baroni parlando dei singoli.