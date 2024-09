Lazio, la nuova impronta di Baroni

Il primo nemico era il confronto con il passato, ma Baroni e la Lazio hanno capito come governare gli eventi. Sapevano di giocare contro un gigante invisibile: il secondo posto del 2023, la qualificazione in Champions con Sarri, i 207 gol di Immobile, le invenzioni di Luis Alberto, i dribbling di Felipe Anderson, le incertezze di un’estate dominata dai divorzi. In un clima di diffidenza, però, stanno riuscendo a vincere la sfida più insidiosa, quella di non farsi condizionare dai paragoni. Sette punti in quattro partite, otto gol segnati, tre pali colpiti, una crescita costante, solo un rimpianto legato alla sconfitta di Udine, maturata tra errori e distrazioni. Una mentalità che piace ai tifosi. Uno stile di gioco sfrontato, dinamico, spensierato: un’impronta da club di Premier League. Calcio verticale, pressing alto, ritmo, intensità, una brillante e contagiosa incoscienza che ha prodotto un risultato tangibile: la Lazio si diverte, non ha complessi, prende l’iniziativa, invece di gestire la gara prova a comandarla. Energia e istinto. Sta trovando una forma e una dimensione, trasmette emozioni, riesce a mascherare un mercato incompleto.