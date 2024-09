Noslin, espulsione lampo in Dinamo-Lazio: rosso dopo tre minuti

Follia di Tijani Noslin durante la sfida tra Lazio e Dinamo Kiev : dopo appena tre minuti in campo è stato espulso dal direttore di gara per una gomitata ai danni del difensore degli ucraini Dubinchak.

Follia di Noslin: la sua partita finisce dopo tre minuti

Sul 3-0 per la Lazio, Baroni mette in campo Noslin al 79'. L'ex Verona resta in campo solamente per tre minuti prima di atterrare Dubinchak. L'arbitro vede bene tutta la scena, non ha dubbi ed espelle il giocatore della Lazio. Subito dopo il rosso Noslin prova a giustificarsi con i compagni e con l'arbitro, ma anche un veloce check del Var conferma la decisione presa sul campo. Dieci minuti prima il direttore Sidiropoulos aveva espulso Bragaru per un pestone sul tallone di Zaccagni. Noslin salterà la seconda giornata dell'Europa League che vedrà impegnata la Lazio all'Olimpico contro il Nizza.