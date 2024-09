Lazio, il Baroni rampante

Si può essere rampanti anche a 61 anni. Basta desiderarlo con forza. Marco Baroni ne è la conferma: insegue finalmente il successo senza nascondersi, evitando le ipocrisie di facciata, le frasi protettive. Ha la consapevolezza dell’attimo, dell’opportunità da cogliere, ed è un piacere ascoltare parole come quelle pronunciate prima della partita con un’eleganza e un pudore che scaldano il cuore: «Questa è la squadra più importante che ho allenato». E questo 3-0 è l’esordio europeo che ha sempre sognato per le dimensioni del risultato e per il gioco mostrato. La Dinamo Kiev non era uno scherzo e anche la Lazio non lo è. Resta un’interessantissima scommessa perché è troppo presto per capire quale sia il suo effettivo valore e a cosa possa realmente ambire. Tuttavia, per quel che si è visto finora, è espressione di qualcosa di buono, di molto buono: la semplicità e la disciplina, che sono ricchezze, di chi la guida soltanto da pochi mesi.