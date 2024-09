Guendouzi racconta la rissa con Dybala al derby: "Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta..."

Lazio-Roma, Guenoduzi racconta la rissa con Dybala

Queste le sue parole a FreeFoot: "Lui mi ha dato un piccolo colpo e dopo, visto che stavano vincendo, ha provato a prendermi in giro, cosa che non mi è piaciuta. L'ho preso con le mie mani al viso. Non sono cose che vanno fatte, ma lui ne ha approfittato per mostrarmi il suo parastinchi che per lui era sinonimo di vittoria del Mondiale con l’Argentina contro la Francia. Questo però è il derby e poco importa chi hai di fronte. Io mi batterò sempre. È un match veramente molto importante per tutti, per la società e per tutti quelli che amano la Lazio. È un’atmosfera che raramente ho vissuto e ho cercato di fare del mio meglio giocando gare importanti che non ho mai disputato in Francia e in Inghilterra. Questo derby va oltre. Io darò sempre tutto per il mio club e per me perché è la cosa più importante".