Lazio, ho rivisto una squadra

Ho rivisto una squadra che gioca da squadra e tutto quello che ottiene se l’è guadagnato. Battere il Toro lanciatissimo e assai vivace all’Olimpico era tutt’altro che semplice: la Lazio ce l’ha fatta con un’applicazione quasi commovente, non risparmiandosi mai e controllando con lucidità e personalità la partita anche dopo il gol di Adams che avrebbe potuto spostare sensibilmente gli equilibri. Tante le occasioni che ha fallito, la terza rete - di Noslin - è stata comunque un segnale non trascurabile per positività - bellissima anche la rete del 2-3 di Coco. Della squadra di Baroni mi è piaciuto tutto: Nuno Tavares nel primo tempo, i movimenti fin troppo naturali di Dia e Castellanos; Rovella che arretrava tra i centrali difensivi in fase di non possesso e di uscita liberando “box to box” Guendouzi, leader di presenza; anche Isaksen e Lazzari hanno partecipato attivamente sulla fascia, garantendo ampiezza e riferimenti.