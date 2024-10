Lazio, riaperta la campagna abbonamenti: date e prezzi

L'ottimo inizio di stagione (terzo posto in classifica insieme alla Juventus), e i recenti risultati (quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro gara tra campionato ed Europa League), hanno riacceso l'entusiasmo in casa Lazio. Tanto da spingere la società biancoceleste a riaprire la campagna abbonamenti (che si era chiusa con la sottoscrizione di 28.200 tessere). A partire da oggi e per una settimana, sarà infatti possibile sottoscrivere nuove tessere. "La S.S. Lazio comunica la terza riapertura della campagna abbonamenti One Faith, One Passion. La vendita inizierà alle ore 16:00 di venerdì 11 ottobre, e avrà termine alle ore 23.59 di venerdì 18 ottobre".