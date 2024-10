Lazio, Baroni: "Non cambio per la Juve". Poi spiega come sta Guendouzi

Giornata di conferenza in vista del ritorno della Serie A. Insieme a Thiago Motta, Conte e Fonseca, infatti, ha parlato anche Marco Baroni: la sua Lazio se la vedrà contro la Juventus all'Allianz stadium nell'ottava giornata di campionato: "Qualche cautela in più? Affrontiamo una squadra forte, la miglior difesa d'Europa e con il miglior possesso palla in Italia. Devono ancora subire gol su azione, hanno compattezza e personalità. Per noi è una partita perfetta per cercare di essere competitivi, è un test di altissimo livello. Dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza e la personalità giusta, con il desiderio di affrontare partite così difficile. Nelle difficoltà c'è la bellezza".