Juve-Lazio diretta Serie A: espulso Romagnoli LIVE

TORINO - Juventus e Lazio si incrociano all'Allianz Stadium per la sfida del sabato sera. I due club sono appaiati a 13 punti e, in caso di successo, uno dei due potrebbe garantirsi un posto sul podio andando a prendere provvisoriamente il Napoli capolista a quota 16. Segui la partita in diretta.

22:04

57' - Traversa di Vlahovic

Thuram calcia verso la porta dal limite trovando la deviazione di Gila. La palla resta in area per Vlahovic che di destro mette solo forza e alza troppo la mira colpendo l'interno della traversa.

22:03

56' - Buona difesa della Lazio

La Juventus fa orbitare il pallone intorno all'area biancoceleste. Il tentativo di passaggio verticale per Vlahovic viene letto dalla difesa che allontana.

22:01

54' - Doppio cambio nella Juve

Thiago Motta richiama in panchina gli ammoniti Savona e Locatelli. Al loro posto entrano Weah e Fagioli.

21:59

51' - Thuram perde l'attimo

Thuram si presenta ancora in zona offensiva con l'ennesima sovrapposizione della sua partita. Il francese prova il passaggio a centro area ma perde l'attimo per il tocco restituendo la palla alla Lazio.

21:57

50' - Ammonito Savona

Tavares punta Savona sulla sinistra e gli scappa via. Nel tentativo di recuperare la posizione il terzino della Juventus stende Tavares rimediando il secondo giallo della partita.

21:54

47' - Pasticcio di Savona

Savona perde una palla pericolosissima nella propria metà campo lanciando la corsa di Castellanos. L'argentino parte sulla sinistra e cerca il servizio in area per un compagno. La difesa si chiude bene e allontana.

21:53

INIZIA IL SECONDO TEMPO

La sfida riparte con la Lazio in possesso palla. Punteggio sullo 0-0 e superiorità numerica per la Juventus.

21:51

Thiago Motta prima della ripresa: "Dobbiamo saltare l'uomo"

Durante la pausa tra i due tempi il tecnico brasiliano ha parlato così hai microfoni di Sky Sport: "Saltare l'uomo è importante, quando siamo rimasti in superiorità numerica non siamo stati ordinati. Dobbiamo mantenere un nostro equilibrio e cercare di trovare gli spazi giusti".

21:45

Il tabellino di Juve-Lazio

Juventus-Lazio è ancora a reti bianche dopo oltre 45 minuti di gioco, da segnalare però un rosso e un cambio per la Lazio e un ammonito tra i bianconeri.

21:40

Il calendario dell'ottava giornata

In attesa di seguire il secondo tempo di Juventus-Lazio scopri i risultati del pomeriggio e i prossimi appuntamenti in programma per l'ottava giornata di campionato.

21:35

FINISCE IL PRIMO TEMPO

La prima metà di gara si è conclusa sul risultato di 0-0. Fin qui la Juventus ha prodotto più pericoli della Lazio, favorita anche dalla superiorità numerica stabilita al 24' per l'espulsione di Alessio Romagnoli.

21:34

45+2' - Giallo per Locatelli

Il centrocampista della Juventus è il primo ammonito della gara. Sacchi ha estratto il giallo per un intervento a braccia larghe su Castellanos.

21:32

45+1' - Inizia il recupero

Ci saranno due minuti aggiuntivi di gioco per questa prima metà di gara.

21:31

43' - Chance per Gatti

Ancora un'azione offensiva della Juve con Cambiaso. L'esterno lascia due difensori sul posto con una finta di corpo e poi con il mancino mette un cross teso al centro per Gatti. Il difensore ci arriva con la gamba alta ma non riesce a indirizzare in porta.

21:30

42' - Tavares sbaglia l'alleggerimento

La Juve tenta il lancio lungo sulla destra ma la palla arriva nella zona di Tavares, che con la testa sbaglia il passaggio per Provedel regalando un calcio d'angolo alla Juventus.

21:29

41'- Vlahovic sul fondo

Il cross dalla destra della Juventus raggiunge Vlahovic in area. L'attaccante prova la girata al volo con il destro ma il suo tocco sporco si spegne alla sinistra di Provedel.

21:28

40' - Spunto di Yildiz

Il numero 10 della Juventus prende palla sulla sinistra e la sposta velocemente saltando il diretto avversario. Il suo cross viene però respinto da Rovella, bravo nell'allungare la gamba in area e anticipare tutti.

21:25

38' - Proteste Lazio

Attimi di nervosismo per la squadra ospite a causa di un colpo preso da Zaccagni che non ha portato a un fischio dell'arbitro. Sacchi lascia correre e ignora le proteste del capitano della Lazio.

21:24

36' - Marusic chiude in corner

Buona azione della Juve che sulla destra trova la sovrapposizione di Thuram. Il francese mette il cross teso in area ma trova solo l'intervento di Marusic, attento mette in calcio d'angolo.

21:22

35' - Palla lunga di Douglas Luiz

Il brasiliano prova l'invenzione con un tocco diretto in area per Vlahovic. La palla è leggermente lunga per l'attaccante serbo che non riesce ad agganciarla.

21:21

33' - Passaggio sbagliato da Locatelli

La Juve insiste con il giro palla. La sfera raggiunge Locatelli che prova a sorprendere la difesa della Lazio con un passaggio profondo. Incomprensione con i compagni che non vanno sul servizio riconsegnando il possesso alla Lazio da rimessa dal fondo.

21:18

31' - La Juve gira palla

I bianconeri adesso stanno provando a sfruttare la superiorità numerica con un possesso prolungato. La Lazio resiste e attende.

21:14

27' - Entra Patric

La Lazio sfrutta il primo cambio della partita per in serire Patric al posto di Dia e ristabilire il pacchetto difensivo.

21:14

26' - Vlahovic la manda fuori di poco

Sul punto di battuta di presentano Douglas Luiz e Vlahovic. Il serbo prova direttamente a calciare verso la porta ma non inquadra lo specchio di pochissimo.

21:11

24' - ESPULSO ROMAGNOLI

Romagnoli stende Kalulu al limite dell'area con un intervento in scivolata. L'arbitro inizialmente lascia correre ma dopo il richiamo del Var segnala il calcio di punizione ed estrae il cartellino rosso per il centrale della Lazio.

21:10

21' - Tiro lento di Guendouzi

Guendouzi si inserisce in zona centrale e raccoglie un cross morbido dalla sinistra. Il suo tentativo però è lento e centrale. Di Gregorio blocca senza problemi.

21:08

21' - Buco di Gila

La Juventus tenta nuovamente l'uscita bassa trovandosi costretta a lanciare lungo con Di Gregorio. Il passaggio del portiere è basso in zona centrale e rischia di essere intercettata da Gila, che legge male il pallone bucando un controllo che avrebbe potuto avviare un contropiede pericoloso.

21:05

18' - Cabal fa fallo su Isaksen

La Lazio prova l'uscita bassa appoggiandosi sulla destra a Isaksen. Il danese pianta il corpo subendo il fallo di Cabal. L'esterno della Lazio resta a terra per qualche secondo prima di riprendere naturalmente la corsa.

21:02

15' - Juve in possesso

La Juve tiene la palla tra i piedi in zona difensiva cercando di scoperchiare la Lazio. La squadra ospita rimane disposta bene in campo e per poco non completa un recupero nella trequarti avversaria con un'uscita alta di Rovella.

20:59

12' - Cambiaso perde il tempo del cross

Buona azione della Juventus, con Vlahovic che lavora la palla per Cambiaso sulla destra. L'ex Bologna però perde il tempo per il cross facendosi schermare in calcio d'angolo.

20:58

10' - Brutta palla di Rovella

La Lazio prova a guadagnare campo affidandosi al suo uomo di costruzione. Rovella riceve palla in zona centrale e tenta un apertura sulla sinistra per Zaccagni. Il passaggio però è molto impreciso e finisce in fallo laterale facendo sfumare l'azione biancoceleste.

20:56

8' - La Lazio si chiude bene

Ancora Juventus in zona offensiva. I bianconeri ribalatano il campo con un cambio di gioco preciso di Cabal per Thuram. La palla raggiunge Vlahovic in area che, largo sulla destra, prova a rifinire con un tocco d'esterno. La Lazio si chiude bene e ferma tutto.

20:54

7' - Sprint di Thuram

Thuram scappa in velocità sulla sinistra e conquista il fondo. Il francese punta verso la porta ma il suo cross viene deviato in angolo dal rientro di un difensore.

20:52

5' - Cross lungo di Guendouzi

La Lazio prova a sorprendere la Juve con un lancio in area di Guendouzi. La palla però è troppo lunga per Castellanos e finisce dritta tra le braccia di Di Gregorio.

20:50

2' - Recupero alto della Lazio

Per oltre un minuto la Juve porta avanti un possesso palla sterile in zona difensiva. Kalulu cerca un passaggio per vie centrali ma viene intercettato. La Lazio riparta ma Isaksen viene confinato in calcio d'angolo. I biancocelesti non creano problemi sugli sviluppi del corner.

20:47

FISCHIO D'INIZIO

L'arbitro Juan Luca Sacchi ha dato il via alla partita. Il primo pallone della sfida è della Juventus.

20:44

Squadre in campo

Le due formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo, pronte per iniziare la partita. È il momento delle strette di mano.

20:43

Juve-Lazio, in palio punti importanti

Juventus e Lazio si trovano a pari punti nelle zone calde della classifica. In attesa di assistere alla sfida dell'Allianz Stadium scopri come sono cambiate le gerarchie dopo le prime tre partite di questa giornata. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE

20:40

Juve, Thuram: "Dobbiamo continuare così"

In attesa del fischio d'inizio anche il centrocampista bianconero Thuram ha parlato con i giornalisti di Sky Sport: "Abbiamo vinto solo una volta in casa però puntiamo sempre al successo. Dobbiamo fare una grande partita. Puntiamo a migliorare fisicamente ma durante gli allenamenti cerchiamo di fare passi in avanti sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo continuare così, uniti nello spirito".

20:35

Lazio, Baroni: " Guendouzi merita di stare in campo"

Il tecnico della Lazio ha parlato così a Sky Sport: "È una partita importante. Ci confrontiamo ai massimi livelli ed è quello che vogliamo. La squadra deve cercare la prestazione, non si deve snaturare e deve mantenere le solite caratteristiche. Affrontiamo un avversario forte quindi servirà molta attenzione dall'inizio alla fine. Guendouzi voleva giocare questa partita e se la merita quindi andrà in campo".

20:30

Juve, Giuntoli boccia Pogba: "La rosa è già al completo"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita, Giuntoli ha parlato così dell'avvio bianconero e di Paul Pogba: "Siamo partiti molto bene nonostante le novità in campo e in panchina. Noi ragioniamo di insieme, la squadra sta facendo bene e speriamo che possa continuare così. Avere già questo equilibrio e questa continuità di risultati ci fa ben sperare per il futuro. Pogba è un grande giocatore fermo da tanto tempo ma in questo momento la rosa è al completo".

20:25

Lazio, continuità per Isaksen

Baroni sembra aver trovato il suo titolare per la corsia di destra, infatti anche questa sera il tecnico biancoceleste ha scelto Gustav Isaksen per completare il suo reparto offensivo. Il 23enne danese è alla quinta presenza consecutiva da titolare in campionato.

20:20

Juve, Douglas Luiz torna dal primo minuto

Nella Juventus Thiago Motta ha deciso di puntare nuovamente su Douglas Luiz dal primo minuto, non succedeva da oltre un mese. L'ultima partita, e anche unica, da titolare del brasiliano risale infatti al pareggio del Castellani del 14 settembre.

20:10

Lazio, la rimonta è un'abitudine

Nella scorsa giornata la Lazio ha vinto in rimonta per 2-1 contro l’Empoli. Questo risultato ha fatto della formazione di Baroni la squadra ad aver guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato, ben sette.

20:00

Juve, la serie di pareggi ha pochi precedenti

La Juventus ha pareggiato le ultime tre partite di campionato all’Allianz Stadium. Nella loro storia i bianconeri hanno pareggiato quattro sfide casalinghe consecutive di Serie A solo in tre occasioni: tra aprile e maggio 2009, tra marzo e aprile 2006 e tra aprile e ottobre 1990.

19:45

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

19:30

Lazio in ripresa contro la Juve

Nelle ultime 3 sfide di campionato tra queste formazioni la Lazio ha ottenuto 2 successi, tanti quanti quelli registrati nelle 36 partite precedenti contro i bianconeri. L'ultimo scontro diretto risale allo scorso 23 aprile per le semifinali di Coppa Italia. Anche in quel caso la vittoria andò ai biancocelesti guidati da un incontenibile Castellanos, che realizzò una doppietta decisiva per il 2-1 finale. Il successo però non bastò alla Lazio per superare il turno, considerata la sconfitta per 2-0 dell'andata.

Allianz Stadium, Torino