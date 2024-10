Lazio, furia Fabiani: "Douglas Luiz tira un pugno a Patric, il Var a cosa serve?"

TORINO - Angelo Fabiani furioso dopo la sconfitta della Lazio sul campo della Juventus nel match valido per l'8ª giornata di Serie A. Un ko arrivato solo nel finale su autogol di Gila dopo aver giocato in dieci uomini dal 24' per l'espulsione di Romagnoli.

Fabiani furioso: attacca il Var dopo Juve-Lazio

"Complimenti ai nostri ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale - ha detto il direttore sportivo biancoceleste ai microfoni di 'Sky Sport' -, ma quello che un po' tutti chiedono è l'uniformità nei giudizi arbitrali. Douglas poco prima che prendiamo il gol dà un pugno a Patric ma lì il Var non vede. Lo stesso Douglas entra poi con il piede a martello su Rovella e il Var non interviene, ma lo fa sull'episodio di Romagnoli su cui l'arbitro invece va assolto perché aveva visto bene. A Firenze invece abbiamo preso rigore contro per intervento di Tavares visto dal Var. Ma questo Var a cosa serve? Facciamo una class action per abolirlo a questo punto. Questo è un male per il calcio e non per la Lazio, perché noi ci riprenderemo alla grande. Ma così praticamente passiamo al calcetto ed eliminamo i contatti". Fabiani ha poi insistito: "Se io sbaglio una campagna acquisti il mio presidente mi caccia via. Allora anche questi signori che stanno al Var vanno fermati, perché non sono all'altezza. Il Var a chiamata? Porterebbe confusione su confusione e una partita durerebbe due ore, va lasciata la discrezionalità da campo all'arbitro".

Fabiani ha rincarato poi la dose ai microfoni di 'Dazn': "Quello che è successo è un male per il calcio perché lo hanno visto milioni di tifosi - ha affermato ancora il dirigente della Lazio -, poi è inutile che fanno interviste su interviste e se la rigirano come gli pare. Come si fa a non chiamare l'arbitro per il pugno di Douglas Luiz a Patric e non sanzionarlo per condotta violenta? Serve uniformità su questi episodi, altrimenti diventa un problema. Detto questo poi l'arbitro ha anche fatto bene e faccio anche i complimenti alla Juventus per la vittoria". E ancora sull'ipotesi del Var a chiamata: "E poi magari lo chiamiamo Avatar - ha concluso con tono ironico Fabiani -. Sono contrario, porterebbe solo confusione".

