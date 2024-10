Caicedo furioso con l'arbitro di Juve-Lazio: il tweet scatena i tifosi

ROMA - Felipe Caicedo scatenato dopo il match tra Juve e Lazio, terminato con decisioni controverse che hanno fatto discutere. L’ex attaccante biancoceleste e protagonista di tanti momenti memorabili è tornato a far parlare di sé sui social. Ha preso una posizione netta a favore della sua ex squadra. Attraverso un tweet diventato virale, Caicedo ha scritto: "Ormai giocare 12 contro 10 è dura", alludendo in maniera evidente a una presunta gestione arbitrale favorevole ai bianconeri. La frase ha immediatamente scatenato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, riaccendendo il dibattito su episodi controversi che hanno influenzato la gara. Nei commenti si parla soprattutto della mancata espulsione di Douglas Luiz per il colpo a Patric.