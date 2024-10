Insulti razzisti a Tchaouna? È bufera in Twente-Lazio: cosa è successo

Tchaouna, insulti razzisti in Twente-Lazio: cosa è successo

L'esterno biancoceleste, uscito al 90' per far spazio a Gila negli ultimi minuti, è stato bersagliato dai tifosi olandesi con ululati e gesti razzisti. Infuriato per quanto accaduto, Tchaouna non ha nascosto la sua rabbia arrivato in panchina, segnalando agli assistenti dell'arbitro quanto stava accadendo con gesti evidenti. Un brutto finale per quella che doveva essere una festa biancoceleste dopo la terza vittoria consecutiva in Europa League.