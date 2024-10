Maestrelli, le emozioni di uno scudetto diventato storia

Maestrelli è stato un maestro di calcio e un padre per i calciatori che ha allenato. Ma è anche stato molto più di questo nella vita e anche in panchina. Pioniere del cosiddetto “calcio totale”, un sognatore audace che ha sfidato il predominio delle grandi squadre del Nord, portando una Lazio allora composta da calciatori sconosciuti ma trascinati dal suo carisma a conquistare uno storico scudetto nel 1974. Con la regia e la sceneggiatura di Francesco Cordio e Alberto Manni, il docufilm “Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli” non è solo il doveroso omaggio a un grande uomo di sport, ma anche un viaggio nell’Italia del Novecento, condotto attraverso una mescolanza di filmati d’archivio, interviste a esperti e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni. Un modo per mostrare il ruolo centrale che lo sport ha avuto nell’evoluzione della società, dei costumi e della cultura italiana, a cui s’intreccia indissolubilmente.