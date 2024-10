Lazio, Pedro espulso? L'illusione ottica spaventa il social media manager

Pedro, fallo su Fadera e rosso di Pairetto: non era per lui

Al 41' sul risultato di 2-0 per la Lazio, dieci minuti aver firmato il raddoppio, Pedro ha cercato di sradicare un pallone dai piedi di Fadera: fallo. L'arbitro Pairetto ha fischiato e si è portato tempestivamente la mano al taschino per espellere qualcuno: Pedro? No, un componente della panchina lariana. La prospettiva, però, ha causato dubbi su destinatario del provvedimento disciplinare nel momento in cui lo stesso Pedro ha allargato le braccia per rivendicare di aver colpito il pallone. Così facendo ha dato la sensazione di essere incredulo per il rosso che, però, non era per lui.