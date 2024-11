Castellanos, prima la doppietta poi si presenta mascherato in diretta tv

Cinque gol in nove partite di campionato grazie alla doppietta al Como e, nella notte di Halloween , El Taty Castellanos si è concesso anche un'intervista particolare: l'attaccante della Lazio si è presentato indossando la maschera indossata dal protagonista del celebre film "V per Vendetta" .

Siparietto con Patric

Patric era intento a rispondere alle domande in diretta a Sky quando il suo compagno di squadra ha sfoggiato il suo travestimento. Poi spazio a un siparietto: lo stesso Castellanos si è tolto la maschera e l'ha provata sul volto del capitano, autore del gol del momentaneo 5-1. Nessuno scherzetto, invece, per i tifosi della Lazio, che si sono goduti il pokerissimo in trasferta contro gli uomini di Fabregas.