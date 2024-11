Lazio, che occasione: il calendario per avvicinare la vetta

Partita-trampolino. Dal salto nel buio al salto in alto, sempre più. La Lazio prova a tenere il ritmo di Atalanta e Fiorentina, scappate a più 3, arrivate a meno 3 dal Napoli. Il Cagliari è la terza occasionissima dopo Genoa e Como, aspettando il Monza. Va al salto Baroni, è un salto di dimensione. Sembrava inarrivabile la vetta, può essere ad un passo. Ci è riuscito come sempre. Con la forza delle idee, del realismo, tra gli ostacoli, saltando strapiombi, senza grandi ricchezze, sgobbando di brutto, facendo giocare come sa, facendo più di quello che è possibile. Dando un timbro tattico, tecnico e morale. Tutto questo in tutta umiltà: «Non mi sentirete mai celebrare me stesso, non mi sposto di un millimetro da questa cosa». Così Marco Baroni ha iniziato la sua scalata nel 2024, anno solare che lo vede quarto tra gli allenatori per punti conquistati col Verona (fino a maggio) e con la Lazio (fino ad oggi). In tutto sono 43 (19 quelli attuali). Al decimo turno di questo campionato lo precedevano Thiago Motta, Gasperini e Inzaghi. Quanto è stata dura la salita. Una corsa faticosa, diventata da Champions. Una parabola evolutiva, in pieno svolgimento. Una bella metafora di vita. Il 2024 volge al termine e Baroni spera di chiuderlo continuando questa corsa senza freni. Nel 2025 verrà assegnata la Panchina d’oro e l’impresa col Verona meriterebbe un premio speciale. Baroni vive nella realtà delle cose quotidiane, pensa all’oggi. All’orizzonte ci sono Cagliari, Porto e Nesta col Monza, una lunga settimana attende lui e la Lazio. Ogni tre giorni un esame, un nuovo volo da affrontare ripetendo «voliamo basso», una partita sempre senza appello per una squadra data per spacciata e da cui adesso tutti s’aspettano sempre più meraviglie. Una bella fregatura.