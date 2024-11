Baroni: "Partita pericolosa. La Lazio ora non deve guardare la classifica"

Non si ferma la Lazio . Anche contro il Cagliari i biancocelesti hanno ottenuto un successo , per 2-1, che permette di avvicinarsi al Napoli capolista, ora distante solo tre punti. "La nostra ambizione primaria è il lavoro, è migliorarci. La classifica ci fa piacere, ma guardarla sarebbe un errore . Siamo stati costruiti per fare un campionato importante. Siamo contenti. Ci teniamo questi punti, ma non li guardiamo" ha commentato Marco Baroni ai microfoni di Sky, anche se poi si è sbottonato riguardo le ambizioni: " Vogliamo essere protagonisti fino in fondo in tutte le competizioni. Ci teniamo, abbiamo giocatori all'altezza della situazione ".

Baroni: "Non dobbiamo dire, dobbiamo fare"

"I giocatori mi hanno fatto capire che ci sono margini per arrivare fino in fondo. Non dobbiamo dire, dobbiamo fare". Così Marco Baroni ha dichiarato le ambizioni della Lazio, al termine della vittoria contro il Cagliari: "Devo fare i complimenti alla squadra: pur non essendo stati puliti come altre volte è venuto fuori lo spirito, la dedizione, la voglia e la capacità di soffrire. Uno degli aspetti determinanti quando si giocano partite ravvicinate e di alto livello". E infatti il prossimo avversario dei biancocelesti sarà il Porto in Europa League: "Abbiamo due giorni di recupero prima di affrontare una grande squadra come il Porto. Le nostre energie devono essere canalizzate lì". Quindi Baroni, premiato come miglior allenatore del mese di ottobre in Serie A prima della partita, ha chiuso dichiarando in cosa la sua Lazio può migliorare: "Dobbiamo far crescere alcuni giocatori. Ognuno ha un percorso proprio, alcuni stanno svolgendo un ruolo diverso. Ma l'importante è che la squadra di sempre tutto".