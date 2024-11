Lazio, emozione Romagnoli: dopo la fascia anche la sfida davanti a Nesta

ROMA - «Una bella emozione, è quello che ho sempre sognato». Non è difficile credergli, ha coronato il desiderio di ogni bambino. Alessio Romagnoli , nella gara vinta contro il Cagliari , è entrato in campo da capitano. Lo ha fatto all' Olimpico , vestendo la maglia della Lazio , la sua Lazio , quella che guardava da piccolo in quello stesso stadio, sperando un giorno di poter emulare le gesta del suo idolo Alessandro Nesta . Una divisa che è riuscito a indossare solo a partire dall'estate 2022, dopo un lungo girovagare per l'Italia che lo ha portato a indossare i colori della Roma , della Sampdoria e poi del Milan , dove è diventato bandiera e capitano.

Romagnoli e la Lazio, questione di fede

Nonostante queste esperienze, la sua fede non è mai stata messa in discussione. Lo ha raccontato più volte in vecchie interviste, di come canticchiasse tra sé e sé l'inno biancoceleste ogni volta che si trovava ad affrontare da avversario la squadra del suo cuore. E ora che è riuscito a farlo apertamente, dalla parte giusta della barricata, non poteva chiedere altro che rappresentarla da capitano. Un grado che lunedì sera ha ottenuto per le contemporanee assenze di Zaccagni, Patric e Marusic, rispettivamente il capitano scelto a inizio anno e i due da più tempo in organico, ma è comunque un'emozione speciale, un'esperienza che porterà per sempre con sé e che si augura possa ricapitare di nuovo in futuro. In fondo, anche lui in estate aveva sperato di essere scelto per raccogliere l'eredità di Immobile, era tra i candidati principali insieme a Zac e a Cataldi per colmare quel vuoto lasciato dal bomber di tutti i tempi. Alla fine è stata presa un'altra direzione, ma Romagnoli assicura di non aver mai messo in dubbio la sua permanenza a Roma: «Se non fossi felice andrei via, non ho chiesto la cessione, non so da dove nascano queste cose, mi sento centrale. Il mister è stato chiaro, tutti giocheranno, sono tante partite e c’è bisogno di tutti. Siamo felici, il pubblico è contento. Siamo una squadra molto forte».

Lazio, i capitani

È il quinto giocatore ad aver indossato quel vessillo in questa stagione, dopo Zaccagni, Patric, Marusic e Provedel (quest'ultimo solo nei minuti finali della gara con il Como), un premio che si è goduto fino in fondo e che ha celebrato con una vittoria importantissima, che ha portato la Lazio a tre punti dal primo posto in classifica. Un ricordo che adesso dovrà probabilmente mettere da parte. Con il Porto e il Monza, le prossime due gare prima della sosta, toccherà quasi sicuramente a Zaccagni, ormai recuperato, riprendersi la fascia: «Saranno due gare belle e difficili». Un match alla volta, sì, ma è inevitabile pensare con un occhio di riguardo a quello di domenica, a Monza. Lì, pur non indossando la fascia di capitano, Romagnoli vivrà un'esperienza altrettanto intensa dal punto di vista emotivo, sfidando proprio Alessandro Nesta, oggi allenatore dei brianzoli. Già, quel giocatore che ammirava da bambino. E di cui adesso porta con orgoglio la maglia numero 13.