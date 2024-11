Lazio, brutte notizie per Baroni: Castrovilli sarà operato

Brutte notizie per Marco Baroni. Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare a Gaetano Castrovilli: il centrocampista, arrivato a parametro zero dalla Fiorentina in estate, si è fermato dopo l'allenamento di ieri e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al menisco. Castrovilli, che stava provando a rientrare in condizione, lasciandosi alle spalle i problemi che lo avevano attanagliato nel corso dell'esperienza con i viola, saràdunque costretto ad un nuovo stop.