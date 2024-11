Lazio, arriva la prima convocazione di Tavares con il Portogallo

Un inizio di stagione come il suo non poteva passare inosservato. Nuno Tavares, arrivato alla Lazio quest'estate dall'Arsenal, è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale portoghese per le partite di Nations League contro Polonia e Croazia. Il ct Roberto Martinez ha spiegato così la scelta, non nascondendo la sua ammirazione per il terzino: "Ha una fisicità e una condizione fantastica, ha avuto un inizio di stagione spettacolare. Nuno è un giocatore molto interessante per il Portogallo".