Baroni e i segreti della Lazio: "Esiste una strategia, ma non voglio una cosa..."

Cultura del lavoro, idee chiare e sana ambizione. Marco Baroni, allenatore della Lazio rivelazione del campionato di Serie A, si racconta in esclusiva a Dribbling, in onda domani alle ore 18.30 su Rai Due: "Non si deve mai dimenticare da dove si è partiti e cosa ti ha spinto fin lì". Il tecnico biancoceleste, intervistato da Monica Matano, conduttrice del programma, predica umiltà e indica la strada da seguire per il resto della stagione: "Non voglio che la squadra si ponga dei limiti. Siamo un gruppo ambizioso”.