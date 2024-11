Lazio multi-moduli, così Baroni cambia la squadra

T u tta da decifrare la Lazio di Monza, pensata anche per confondere Nesta, l’amico più grande, figlio della leggenda. Gioco di scambi e di incroci nei ruoli. Il modulo? E’ materia fluida. La Lazio di Baroni è una variabile impazzita. Squadra dell’incredibile, squadra in continua evoluzione. Le sfide con Cagliari e Porto hanno avviato l’operazione “transformer”, il processo di mutazione. Dal 4-2-3-1 al 4-3-3 togliendo un’ala, aggiungendo Vecino. Col Cagliari è uscito Noslin per l’uruguaiano. Prima il 4-3-3, poi di nuovo 4-2-3-1 (con Zaccagni dentro). Col Porto fuori Tchaouna sempre per Vecino. Quando difettano le verticalizzazioni si passa al modulo di riserva per ridare ordine e consistenza, per alzare la squadra. La posizione di Vecino è la chiave, mezzala e attaccante aggiuntivo per svettare in area. Il lungo preambolo serve per presentare Monza-Lazio, preparata da Baroni giocando a scacchi nella rifinitura. Due squadre, due moduli. Una col 4-3-3, con Vecino ad oscillare tra il ruolo di mezzala e sottopunta. In avanti Pedro, Dia e Zaccagni. L’altra col 4-2-3-1, con Isaksen-Noslin-Tchaouna dietro Castellanos. Taty ne ha giocate 4 di fila, è stanco. La sensazione è che siano Vecino e Isaksen gli uomini chiave per decifrare la Lazio da opporre a Nesta, in questo incrocio memorabile, da film. Se gioca Vecino, Pedro ala. Se gioca Isaksen, Pedro sottopunta.



Lazio, gli scenari: la probabile contro il Monza

Baroni ha sempre alternato Castellanos e Dia in Europa. Valuta se dividerli oggi facendo staffetta al contrario: Taty ha giocato titolare col Porto, Dia è entrato in corsa. Il senegalese è una macchina di gol e punti in A, ne ha portati 7 (come Lautaro) con quattro reti. E’ facile cadere nella tentazione di far giocare questo Pedro, sei gol nelle ultime otto partite, 3 nelle ultime 5 di campionato, in qualsiasi ruolo. E’ stato provato a destra dopo aver fatto il trequartista e ancora prima l’ala sinistra. E’ il prototipo dell’attaccante multiruolo gradito a Baroni. Ci sono dei punti fermi in mezzo ai rebus. Uno è Zaccagni, giocherà sicuro. Poi Guendouzi, ci sarà nel centrocampo a due o a tre. E Rovella, fresco di ordinazione nazionale. Regista o mediano, ha raggiunto livelli eccelsi. In difesa Gila e Romagnoli coppia centrale. Tavares verso la conferma a sinistra, per la prima volta giocherà due partite ravvicinate. Marusic e Lazzari al ballottaggio, il primo è piaciuto molto a Baroni in Europa. La porta in campionato è di Provedel e presto o tardi potrebbe riprendersi anche l’Europa, viste anche le incertezze di Mandas giovedì.