Dove vedere Monza-Lazio in tv? DAZN o Sky e orario

Prosegue la dodicesima giornata di Serie A, dopo la vittoria ottenuta contro il Porto in Europa League, torna in campo la Lazio, e lo fa in trasferta contro il Monza. I biancocelesti vogliono incrementare la striscia di tre successi consecutivi in campionato, cercando così il sorpasso alla Juventus che ieri ha vinto nel derby della Mole. I brianzoli alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.