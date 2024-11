Baroni esalta la sua Lazio: "Questa è una squadra matura"

Nel post partita di Monza-Lazio, Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di misura maturata allo "U-Power Stadium" . Il gol di Mattia Zaccagni regala ai biancocelesti qualche ora in testa alla classifica di Serie A, in attesa del risultato di Inter-Napoli.

Baroni: "Grandissima partita, vedo tanti uomini"

A margine dello 0-1 odierno, Marco Baroni non ha nascosto la soddisfazione per un successo che ha chiuso al meglio il ciclo di partite che precede l'ultima sosta per le nazionali del 2024: "La squadra oggi ha fatto una grandissima partita, - ha sottolineato a Sky - perché è veramente difficile affrontare 7 gare in 21 giorni, quindi faccio nuovamente i complimenti ai miei giocatori. Fuori si vedono tanti giocatori, ma io dentro allo spogliatoio vedo tanti uomini e questo è veramente bello e importante. Il nostro percorso? Io ho sempre allenato tutti, senza tralasciare nessuno, perché nelle mie soddisfazioni più importanti mi hanno aiutato di più quelli che hanno giocato meno. Dobbiamo sentirci tutti titolari e andare avanti così".

Baroni: "Voglio una squadra che trasmette qualcosa"

La Lazio gioca, vince e si diverte. E, soprattutto, trasmette qualcosa a tifosi e addetti ai lavori: "I risultati ti aiutano sempre, però sin dall'inizio ho detto che mi piace la squadra che trasmette qualcosa, nei piccoli atteggiamenti, nell'essere squadra. Qui, è stato anche più facile trasmettere questo messaggio, perché c'è un gruppo che ha dedizione, che crede in quello che stiamo facendo. Chiaro, siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma non abbiamo fatto niente - ha precisato Baroni -. Un peccato perdere tanti giocatori in nazionale, ma sono contento per loro, perché è un premio individuale, ma anche per tutta la squadra e per tutto lo staff. Ora, abbiamo qualche giorno di riposo e poi ci rimettiamo subito al lavoro, perché abbiamo delle partite importanti quando si ricomincia".

Baroni: "Troppo importante l'aspetto mentale"

"È chiaro che il calcio si evolve - ha aggiunto Baroni, guardando ai tanti impegni all'orizzonte e alle molte gare messe alle spalle -. Troppe partite, non c'è tempo... Per me dobbiamo andare in questa direzione. L'aspetto mentale diventa troppo importante e la testa deve portare dietro le gambe, soprattutto con tanti impegni ravvicinati. Il lavoro sul campo viene fatto, ma lo spirito di una squadra che si dedica ed è sempre dentro la prestazione, è veramente importante. Poi arriveranno anche i momenti difficili, ma con questo atteggiamento è tutto più facile".