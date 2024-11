Baroni, malore a Gubbio e controllo in ospedale: il comunicato della Lazio

Il comunicato della Lazio

Questo il comunicato diramato dalla società biancoceleste: "In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.S. Lazio comunica che ieri, a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club. Pertanto mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l’ambiente".

Cosa era successo

Ricostruiamo la vicenda. Dopo la vittoria a Monza che ha lanciato la Lazio a un punto dalla vetta della classifica di Serie A, mister Baroni ha concesso due giorni di riposo alla squadra e anche lui si è regalato una gita fuori porta a Gubbio per passare del tempo con sua moglie e pranzare fuori. Alcuni quotidiani hanno dato la notizia di un brutto imprevisto capitato al tecnico biancoceleste, che si sarebbe sentito male dopo aver accusato delle forti fitte allo stomaco e che sarebbe stato poi trasportato in ospedale per degli accertamenti. Per rassicurare sull'accaduto e togliere ogni dubbio, la Lazio ha quindi emesso il suo comunicato.