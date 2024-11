Lazio, buone notizie per Dia: presto sarà a Roma

Buone notizie in casa Lazio : dopo aver scongiurato il pericolo malaria con l'ultimo esame che ha dato esito negativo , Boulaye Dia è pronto per tornare a Roma e lavorare a Formello agli ordini di Baroni .

Lazio, quando torna Dia a Formello

Questo il comunicato del club sulla situazione: "La S.S. Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma. Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti". Dia potrebbe scendere in campo anche nell'ultima partita delle qualificazioni della Coppa d'Africa contro il Burundi. Poi tornerà agli ordini di Baroni per iniziare a pareparare la sfida casalinga contro il Bologna in programma per domenica 24.