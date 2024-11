Svolta Lazio, riecco Dia: oggi sarà in Italia

Dia torna oggi in Italia: «L’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti», la nota della Lazio. I casi, come dicono nei romanzi gialli, sono due. O Dia è guarito a tempo record dalla malaria comunicata dalla federazione senegalese o non l’ha mai avuta e si trattava solo di influenza. Ci sarebbe tanto da capire e da spiegare di questo caso e chissà se si capirà mai o se sarà spiegato. In primis le tempistiche. Giovedì scorso dal Senegal era rimbalzato il comunicato della nazionale: « Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure». Aveva saltato la partita con il Burkina Faso. Si era saputo che il giocatore aveva accusato sintomi simil-influenzali. L’esito degli esami (mai precisati) di sabato aveva certificato la negatività dell’attaccante. Di ieri l’annuncio della Lazio: «A seguito dei costanti contatti fra il club e la federazione senegalese nella giornata di domani (oggi, ndr) il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma».

Gli scenari

Non tutti a Formello erano convinti della diagnosi, ancora di più dopo gli accertamenti di due giorni fa, è automatico credere che fossero riferiti alla ricerca del parassita malarico (il Plasmodium). Niente malaria, stando alle ultime ricostruzioni. Ma nel comunicato della federazione si faceva riferimento all’attuazione di cure. Quali? Nessuna indicazione. La malaria, è bene ricordarlo, non si trasmette per contagio interumano diretto, ma soltanto attraverso il tramite delle zanzare del genere Anopheles, fanno da vettori. Il punto è un altro: chi si ammala viene sottoposto ad un trattamento che si basa sull’utilizzo di farmaci per circa quattro settimane (dipendono anche dalla specie di Plasmodium). Se si inizia il trattamento la disponibilità calcistica è usualmente negata. Il caso di Dia sarà vagliato dai medici della Lazio già dal rientro previsto oggi, si vedrà se riterranno necessario sottoporlo a controlli o meno (per i casi accertati in campionato nell’ultimo anno, ad esempio Kouame della Fiorentina, era stata necessaria una nuova visita di idoneità sportiva). Se è stata annunciata la presenza di Dia in campo per domani, giorno di ripresa degli allenamenti, come da comunicato della Lazio, è immaginabile che l’attaccante sia considerato abile e arruolabile.

I fatti

Baroni aspetta notizie per preparare la sfida al Bologna. Dia è la chiave per due moduli e per le rotazioni europee: nel 4-2-3-1 da sottopunta, nel 4-3-3 da vice Castellanos, in Coppa è staffetta. Il tecnico più di tutti spera che il caso sia rientrato senza intralci e impedimenti per l’attaccante.