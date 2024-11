Lazio, l'affare Tavares

Prezzo, rendimento, età e impatto: quattro fattori che traducono l’acquisto di Tavares in un affare. Una storia che rappresenta il modello di un mercato sostenibile e creativo. Nuno vince per distacco nel rapporto tra qualità e costo, come quando trasforma la fascia sinistra in una pista d’atletica. È uno dei colpi dell’estate. Non è un’idea nata da una ricerca su qualche startup. Intuito e competenza: la Lazio ha investito cinque milioni, pagabili in diverse tranche fino al 2029. Ingaggio nei parametri: due netti. Tavares sta dimostrando che l’Arsenal ha commesso un errore. A Londra era stato portato dal direttore sportivo Edu e da Mikel Arteta. Il club inglese non ha avuto pazienza: l’ha girato in prestito all’Olympique Marsiglia e al Nottingham Forest. Scoperto e dimenticato: gli sono stati preferiti Tierney, Zinchenko e Calafiori. Non ha nostalgia degli allenamenti a Colney e dell’Emirates Stadium. Il ricordo più bello? La partita di ritorno contro il Manchester United: 23 aprile del 2022. Il gol dopo tre minuti, la vittoria per 3-1, il dominio nei duelli in velocità con Sancho, Dalot, Matic e Lindelöf.