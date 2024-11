Lazio, per il Bologna dubbio modulo: tutto dipende da Dia

ROMA - Ancora 4-3-3 con Taty centravanti, sulle ali Isaksen e Zaccagni. Guendouzi, Rovella e Vecino a centrocampo. Lazzari e Pellegrini terzini. Gila e Romagnoli centrali. Prove in fotocopia rispetto a giovedì con Castellanos in più. L’argentino ieri si è allenato in gruppo, con la rifinitura di oggi saranno due gli allenamenti svolti dal rientro dalla nazionale. Taty conta di giocare domani contro il Bologna, si sente pronto. Ora sta a Baroni decidere con quale modulo partire. In realtà pur iniziando con il 4-3-3 la presenza di Vecino gli permette di variare in corsa. L’uruguaiano oscilla tra centrocampo e trequarti, trasforma la Lazio da 4-3-3 a 4-2-3-1. Molto dipende dalle condizioni di Dia e Pedro. Il primo è rimasto fermo in Senegal dopo l’allarme malaria (poi rientrato), anche lui ha svolto pochi allenamenti con la Lazio. Pedro si era fermato a metà settimana, giovedì sembrava in ripresa, sensazioni confermate ieri. Sono due tentazioni, ma c’è da pensare anche al calendario: Ludogorets giovedì per blindare la qualificazione europea, poi Parma e due volte il Napoli. Baroni deve scegliere: partire con il centrocampo a tre o con i tre uomini sulla trequarti (in questo caso Vecino in panchina e Dia o Pedro sottopunta).