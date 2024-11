Furia Baroni sul rigore non fischiato in Lazio-Ludogorets: "Arbitro al monitor per non darlo"

Non va oltre lo 0-0 la Lazio nella partita interna contro il Ludogorets, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Prima partita senza vittoria nella competizione per i biancocelesti, che non sono riusciti a trovare il gol. Polemiche per un rigore non assegnato dopo un contatto subito in area al 74esimo minuto da Isaksen, come dichiarato da Baroni ai microfoni di Sky Sport: "Il rigore? L'arbitro scuoteva la testa dicendo 'no' mentre si avvicinava al monitor, è andato per non darlo e non ha cambiato idea".