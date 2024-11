Lazio, Baroni in emergenza: scelte obbligate a centrocampo

Gli scenari

Tornando a Parma e al 4-2-3-1, l’alternanza è garantita in difesa, ma va sempre pesata l’assenza di Tavares. Il portoghese ha dato segnali di ripresa tramite Instagram, aspetta il via per tornare in campo. Non si corrono rischi, lo farà quando sarà nelle condizioni di allenarsi full time. Per il Napoli in Coppa non ci sono chance, forse qualcuna per la partita di campionato. Altrimenti sarà rivalutato per l’Ajax o per l’Inter. In Coppa è partito Marusic, poi è entrato Lazzari. Pellegrini ha giocato solo il primo tempo: «Abbiamo un solo terzino sinistro, la sostituzione era prevista», la spiegazione di Baroni. Al Tardini toccherà di nuovo a Lazzari e Pellegrini, Marusic è l’unico cambio. Romagnoli può tornare titolare, ha riposato in Europa. Vale lo stesso per Gila. «Parma? Ora dobbiamo recuperare energie, sappiamo che sarà difficile, contro una squadra che ha gamba e qualità e quindi dobbiamo essere preparati. Ci sarà da correre», il segnale lanciato da Baroni giovedì. Oggi non parlerà, lo farà il campo.