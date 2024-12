Lazio contro gli arbitri, è scontro totale: un dossier fa infuriare Lotito

ROMA - La Lazio e gli arbitri in aperto contrasto ideologico e tecnico sul Var . Va così da inizio anno e il caso Rovella è lì ad attestare la contrapposizione. Informalmente, la società a Parma s’è lamentata per l’annullamento del gol di Rovella: «Keita entra in possesso del pallone prima che riparta l’azione del gol», la versione del club. Per il Var Paterna non è stato «un chiaro spossessamento» stando ai contatti intercorsi live con l’arbitro Zufferli, gli audio sono stati resi pubblici. E’ qui l’inconciliabilità di fondo . Differente interpretazione dell’APP (attacking possession phase), è la fase di gioco che inizia dal momento in cui la squadra che stava attaccando prima dell’episodio incriminato ha ottenuto il possesso palla ed è la parentesi temporale che il Var può analizzare. Per la Lazio il tocco di Keita fa nascere un’altra azione rispetto a quella che era iniziata con il contatto (mano sulla faccia) di Rovella ad Haj del Parma. Il Var, stando agli audio, s’era accorto subito del contatto tra i due giocatori (“Teniamolo, vediamo come va a finire”). Rovella segna e il Var approfondisce l’episodio iniziale: «Ripartiamo sempre da tutta l’APP, da dietro. Questo l’ho controllato (riferimento al contatto Rovella-Haj, ndr), è fallo chiaro». Paterna dice all’Avar Massa «vai avanti fammi vedere se è tutto in APP. Poi c’è questo che non è un chiaro spossessamento (in riferimento al tocco di Keita)». Ancora dopo la comunicazione all’arbitro Zufferli: «Luca ( Zufferli , ndr), ti consiglio un on field review per un possibile fallo in APP». Da qui la decisione di annullare il gol lampo di Rovella. Mauro Tonolini, componente della CAN, ad Open Var su Dazn ha sposato la linea scelta in campo: «Il tocco del giocatore del Parma non impatta sull’APP, è quasi una deviazione, non va a resettare l’azione della Lazio. Qui si poteva fischiare da campo, ma il fallo di Rovella è evidente, è corretto intervenire con l’on field review».

Lazio, un dossier sui torti arbitrali

A Parma è arrivata la quarta sconfitta della Lazio, tutte in trasferta, tutte con episodi contestati. Era successo a Udine, proteste per il gol di Lucca. Fu doppia la svista del guardalinee Garzelli: giudicò in fuorigioco Payero (era allineato a Romagnoli) ma soprattutto alzò la bandierina. L’arbitro Doveri fischiò solo dopo che il pallone entrò in rete, pochi (forse nessuno) avrebbero aspettato. Ma quella segnalazione del guardalinee mise l’intera difesa della Lazio in stand-by. Il caso Fiorentina-Lazio: Nuno Tavares pestò il collo del piede destro di Dodo sulla linea di fondo, in area di rigore. Abisso, al Var, chiamò l’OFR. L’arbitro era Marcenaro. L’accusa di Baroni: «Il rigore è inesistente». Il designatore Rocchi, ammettendo che un rigore simile è figlio dei protocolli e del Var, spiegò: «Classico step on foot. Voglio sottolineare l’accuratezza di come il Var ha valutato l’episodio con più telecamere e senza lasciare niente al caso. Questo è un rigore chiaro, anche se comprendo che in passato un rigore del genere non sarebbe mai stato fischiato». Juve-Lazio, arbitro Sacchi, Var Di Paolo. Colpo di Douglas Luiz a Patric prima dell’autogol di Gila. «Non è tanto fortuito. Sto controllando. Gli dà una mezza… Poca Roba. No niente», la decisione del Var. Ma il designatore Rocchi il giorno dopo bocciò la decisione: «Sicuramente non è fortuito e sicuramente a noi non piacciono certi comportamenti. Se fosse stato espulso questo calciatore, già in campo, nessuno avrebbe detto niente». Il diesse Fabiani, provocando, aveva urlato “aboliamo il Var, non c’è uniformità”.

La Lazio a caccia di riscatto

Per tornare a Parma, la Lazio non ha commentato e non l’ha fatto neppure ieri. Il gollissimo di Rovella è stato riproposto sui social, sarebbe stato il primo con la Lazio: «Ma che gol aveva fatto Nico?». Lo stesso Rovella s’è fatto sentire, prima o poi avrà giustizia: «Contro tutto e tutti. Arriverà presto questo momento».