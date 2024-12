Natale con la Lazio sotto l'albero: l'iniziativa del club per i tifosi

ROMA - Un Natale a tinte biancocelesti quello che si avvicina per i tifosi della Lazio, ai quali è rivolta una speciale iniziativa del club (scattata il 2 dicembre) in vista delle festività.

L'iniziativa in vista del Natale

Fino al 31 dicembre infatti, acquistando i prodotti ufficiali S.S. Lazio si avrà la possibilità di pagare solamente 20 euro per un biglietto di tribuna Monte Mario in occasione della partita di Europa League contro la Real Sociedad in programma il prossimo 23 gennaio allo stadio Olmpico. I tifosi che effettueranno una spesa minima di 80 euro presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store (o attraverso lo store online), riceveranno un codice univoco grazie al quale potranno essere acquistati fino a quattro biglietti di Monte Mario a soli 20 euro cadauno.

I Lazio Style Official Store

Ecco l'elenco dei Lazio Style Official Store:

Lazio Style via Prenestina

Lazio Style via di Propaganda

Lazio Style via Calderini

Lazio Style Parco Leonardo

Lazio Style Roma Est

laziostylestore.com