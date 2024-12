Lazio, è la somma a fare il leader

L’anno scorso, in questo periodo, si contestavano le sostituzioni e gli allenamenti pesanti : diversi giocatori si sentivano in credito nei confronti della Lazio, dopo il secondo posto e la qualificazione in Champions. Si parlava troppo di contratti da rinnovare e premi: poco di partite, risultati e responsabilità. Ora si è creato un gruppo che rappresenta un modello anche a livello di comportamenti. Ventotto punti in quattordici giornate di campionato, il primato in Europa League, il Napoli battuto in Coppa Italia e i quarti di finale con l’ Inter o l’Udinese: i biancocelesti sono ancora in corsa per tre obiettivi. Cambiare spesso formazione non è un salto nel vuoto. Non condiziona un percorso. In quattro mesi Marco Baroni ha dimostrato che i tempi di costruzione di una squadra e i rischi legati a un turnover extralarge sono leggende metropolitane: argomenti di contorno. Si è infilato la tuta l’8 luglio, non ha chiesto fiducia e pazienza. Si è tenuto distante dai luoghi comuni. Un lavoro non va solo pensato su un foglio di carta, ma deve essere realizzato: il presente è l’unica strada che porta nel futuro. La Lazio è allegria e divertimento.

Dal 25 settembre ha perso due volte. In casa della Juve, a causa di un’autorete all’85’, giocando in dieci per oltre un’ora. E domenica pomeriggio a Parma, dopo i gol annullati a Rovella e Castellanos, il rigore revocato a Zaccagni e i salvataggi sulla linea di Balogh e Valeri. Quindici partite, dodici vittorie e un pareggio. Il calcio che esprime è un invito a presentarsi allo stadio, anche quando fa freddo e il divano sarebbe più comodo, come giovedì sera con il Napoli. Se Conte ha utilizzato undici riserve, Baroni ha schierato tre titolari: Lazzari, Rovella e Zaccagni. La tripletta di Noslin, cinque reti in questa stagione e solo otto presenze dall’inizio, è la sintesi plastica di un gruppo che ha trovato nel suo stile di gioco una traccia suprema e invariabile. Possono cambiare gli interpreti, ma c’è un’impronta che non scompare mai.

La Lazio ha raggiunto una maturità che rappresenta la sua prima caratteristica. Trasmette un forte senso di appartenenza e coesione, come racconta Lotito, che ha avuto il coraggio in estate di compiere scelte impopolari. Con il direttore sportivo Fabiani ha seguito un’idea: costruire una squadra differente per stile e mentalità, azzerando schemi e riferimenti del passato. Baroni ha saputo indirizzare una nuova politica, senza considerare il viaggio nella capitale come una rivincita professionale nei confronti di un sistema che non lo aveva mai premiato a certi livelli. La missione è provare a riempire di significati ogni partita. Cercare conferme rientra nel codice genetico di questa Lazio. L’ambizione è nell’atteggiamento, non è un manifesto per la gente. Calcio verticale, diretto, sfrontato. È la somma di tante personalità a generare il leader.