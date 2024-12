Noslin, tripletta d'oro: la Lazio lo blinda con una clausola da 70 milioni

ROMA - Ogni tanto il calcio fa questi scherzi. Ci sono partite che giochi da solo, in cui fai i conti con chi sei e con chi vuoi essere e i conti improvvisamente tornano. Puoi perderti, ti ritrovi. E’ successo a Noslin , aveva bisogno di questo. Di riconoscersi, di riscoprirsi, di ascoltarsi, di sfidarsi, di ritrovarsi. Da una vita da protagonista vissuta da uomo-mercato s’era ritrovato a vivere una vita di riserva . Aveva perso sicurezza e leggerezza. E tutti a dire: la Lazio è troppo grande per lui. Aveva bisogno di ritrovare tutte quelle cose che gli appartenevano, lo scatto, il colpo, la lucentezza degli occhi della tigre. Aveva bisogno di entrare nella parte . L’ha fatto contro il Napoli, la notte della sua vera partenza. Era stata sempre rimandata. I gol di Torino e col Genoa non erano bastati per legittimare il suo acquisto. Noslin era arrivato con Ciro sul piede di partenza, con Castellanos in rampa, Dia l’aveva scavalcato appena arrivato. Era stato facile imporsi a Verona e altrettanto facile perdersi alla Lazio. Vince sempre chi ci crede, chi sogna meglio. E lui l’ha fatto. Tre gol al Napoli , in qualunque formato sia, non si segnano spesso né per caso. Non c’è mai paragone possibile con Chinaglia, monumento della storia, e la tripletta segnata a Napoli il 7 aprile 1974 (Napoli-Lazio 3-3) nell’anno dello scudetto. Era stato lui l’ultimo laziale a segnare tre gol agli azzurri. Ma è un richiamo che deve inorgoglire Noslin. Ora sì che il peso dell’acquisto può prendere valore: 8,5 milioni di spesa più premi per un massimo di 9,7 milioni. Dai 15 ai 18 milioni di esborso . La società ha blindato anche lui, come Rovella, con una clausola milionaria: 70 milioni.

Noslin si gode la festa

Nel godimento della festa esplosa a fine partita, con i compagni che l’hanno celebrato sotto la Nord, c’è tutta la gioia dell’olandese. «Bellissima gara per me e per la squadra. Una notte perfetta. Sono contento di aver aiutato i compagni. Una notte che non dimenticherò mai. Il pallone della tripletta? Al sicuro nel mio zaino e lo porterò a casa. Il mister mi conosce bene, mi invita a credere in me stesso. Obiettivi individuali? Voglio segnare tanti gol. Vorrei portare la Lazio sempre più in alto», la raffica di parole pronunciate a Lazio Style quando era già notte. Noslin si è svegliato col sorriso il giorno dopo e ora prova a candidarsi per il bis a Napoli, se non da centravanti da sottopunta. Deciderà Baroni se rilanciare Dia (appena recuperato) con Castellanos o meno. Ci ha lavorato molto per fargli riacquistare fiducia dopo lo smarrimento avuto in ritiro in estate, dopo il posto perso, dopo la squalifica di tre giornate in Europa: «Lui lo conosco, ha avuto le tre giornate di squalifica in Europa League e non ha avuto continuità. Ha bisogno di giocare, ha energia e qualità». Baroni non ha mai smesso di credere nell’esplosione di Noslin ed è stato ripagato. Da tutti, o quasi, sta ricavando ciò che serve. In Noslin vede qualità da multiruolo, scatto da ala, colpi da sottopunta e gol da centravanti. Col Napoli s’è iniziato a vedere tutto il repertorio. Come sempre servono conferme. Baroni è convinto che Noslin le darà. Ha fatto un appello: «Chiedo a tutti di avere fiducia in questi ragazzi, dobbiamo sostenerli». Quasi li tiene per mano, non risparmia mai carezze. Tutto doveva ricominciare ed è ricominciato in brevissimo tempo. Una costruzione di futuro accelerata, immediata. Emotivamente e tatticamente Baroni coinvolge tutti, piano piano riceve risposte. L’entusiasmo collettivo incide sull’entusiasmo individuale. «Per me sono tutti titolari», è la frase chiave che fa sentire tutti coinvolti e mai dimenticati. Noslin come Dia, come Tavares. Rinati quando tutto pareva finito.