La Lazio batte il Napoli: lo striscione nello spogliatoio emoziona i tifosi

NAPOLI - La Lazio vince ancora contro il Napoli: dopo il netto 3-1 agli ottavi di Coppa Italia, i ragazzi di Baroni si ripetono in campionato: sbancato il 'Maradona' con il gol di Isaksen e terzo posto in classifica (a pari merito con Inter e Fiorentina) raggiunto. Una vittoria fondamentale per le ambizioni dei biancocelesti che, al termine del match contro gli azzurri, hanno dedicato la vittoria a due tifosi speciali.